26歲宋柏緯在公視《天橋上的魔術師》中飾演「阿澤」，是精通樂器的文藝青年，與他本身音樂長才雷同。開拍前他看了《青少年挪吒》、《海角天涯》、《天天開心》和《來電50》等經典影視作品，認為當年的人「很浪漫」，像是遇到心儀對象一定要留聯絡方式，否則很難再找到對方。他本身偏愛獨處，被問到若生在當年，他依舊忠於自我「我應該是邊緣人」。

該劇時空背景為中華商場興盛的1980年代，像是年輕人玩溜冰、接龍聯誼、過拱橋等遊戲，都讓宋柏緯爸媽很有共鳴，他笑說「因為這部戲賺到增進親情機會」。平時忙工作的他，透露61歲父親熱愛騎單車、健行等戶外運動，先前父親曾熱情邀他騎腳踏車環島，宋柏緯覺得累推拖未答應，如今父親因膝蓋磨損嚴重，沒辦法再環島，他感嘆「有點小遺憾」。

公視影集《天橋上的魔術師》宋柏緯專訪。（盧禕祺攝）

不同於父親的隨性自在，宋柏緯與媽媽無話不談，且媽媽雷達精準，什麼事都瞞不過「感覺我媽放感應器在我身體」，不過宋柏緯沒把這當嘮叨，反喜歡聽媽媽分享「畢竟她經驗值比我多，一定有她的道理」。雖然媽媽什麼事都聊，但唯獨感情從未過問，「她不會管我，我也很不愛聊這件事，我在親情、友情、愛情歸類很清楚，只跟每一塊裡面的人相處，很少跟其他人分享」。

出道6年以來宋柏緯緋聞不多，前年一度因感情事件躍上媒體版面，他還罕見發文切割前任，護愛現任女友王淨意味濃厚。即便如此，他仍鮮少公開分享感情事，「我沒有刻意，是從小就這樣，只跟那個關係的人聊就好，不會特別向外求援」，被問到若遇上吵架？「那就是跟對方理性溝通，我很慶幸身邊都是感性創作、理性的人」。

宋柏緯有著濃眉大眼的帥氣外型，儼然成為新生代備受矚目男主角之一，不過他自認不善說話，去年和香港影帝黃秋生及KID共同主持節目《開著餐車交朋友》後，才開啟「對話」開關。「以前我太嚴肅，太以自我為中心，不懂得自嘲」，他跟著KID學幽默感、用不同角度看事情，如今更放得開，也懂開玩笑。若以主持人間拋接球互動比喻，「我就掉300多顆球吧」，而黃秋生又有不同主持風格，他笑說「感覺KID主持這節目都在打壁球」。《天橋上的魔術師》每週六晚間9時在公視與My myVideo播出，Netflix每週六晚間10時上架新集數。

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宋柏緯有著濃眉大眼的帥氣外型，是新生代備受矚目的男星之一。（盧禕祺攝）

宋柏緯在戲劇、音樂都有亮眼表現。（盧禕祺攝）

宋柏緯坦言過去不善言辭，主持《開著餐車交朋友》節目後「開竅」。（盧禕祺攝）

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