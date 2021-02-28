大陸宣布3月起暫停臺灣鳳梨進口，屏東則積極開拓國際市場，27日晚間屏東鳳梨封櫃，2021首航前往日本，肩負台灣鳳梨外銷火車頭，屏東縣長潘孟安也希望藉此為台灣農民增強信心，加油打氣。不過，總統蔡英文留言回覆力挺，卻意外引發網友論戰。

潘孟安昨日在臉書指出，屏東鳳梨產季最早、產量最多，長期超前部署，除大陸市場外，更積極開拓日、韓、港、澳、泰、新加坡和馬來西亞等亞洲國家、中東、美加及澳洲等市場，分散市場風險。

2020年在台屏農公司和農民的努力下，屏東鳳梨成功外銷日本西友連鎖超市，2019年外銷達3萬995公噸，其中日本佔1073公噸；2020全年外銷各國2萬7454公噸，銷日更佔1295公噸，比起2018年的420公噸大幅成長。

屏東縣長潘孟安27日見證鳳梨封櫃，晚間啟航銷往日本。（圖／摘自潘孟安臉書）

昨晚潘孟安親自見證屏東鳳梨封櫃，2021首航上船前往日本，他喊話，中央、地方和全民一起努力，台灣鳳梨一定能夠賣向更多國家，同時呼籲大家，「一起用新台幣挺農民！」

PO文引來總統蔡英文留言說，「屏東鳳梨我驕傲！一起繼續來打拚」。對此，有香港網友以行動力挺，貼出台灣鳳梨照片表示已買回家享用，也有人大酸，「台灣價值max，要不要配萊豬排、澳洲紅酒龍蝦呢」。

此外，也有人喊話蔡英文，「說好的司法改革和居住正義呢？」「總統麻煩關心一下台灣的外籍看護問題，台灣的老弱病殘不如鳳梨了！一個是生計，一個是人命呢！」

(中時新聞網)