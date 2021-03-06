「台灣鳳梨遭大陸暫停輸入境內」、「境外疫苗採購進度」及「議員和立委罷免案」，成為台灣民眾近期最關注的議題，據輿情民調網站「聲量看政治」最新統計，我國六大政黨「國民黨、民進黨、台灣民眾黨、時代力量、台灣基進、新黨」近60天聲量統計，藍綠2黨各自基本維持在三至四成聲量，台灣民眾黨則在一成至一成五。值得注意的是，在藻礁議題上，民進黨爆發出不少負面聲量。

國民黨、民進黨。(圖/本報資料照)

臉書粉專「聲量看政治」6日貼文指出，在近60天的Google SERP網路聲量分析統計中，國民黨佔38.83%、民進黨佔35.33%、民眾黨佔13.34%、時代力量佔4.65%、台灣基進佔5.10%、新黨佔2.75%。而在近30天聲量統計中，國民黨佔39.37%、民進黨佔33.17%、民眾黨佔14.71%、時代力量佔3.95%、台灣基進佔6.40%、新黨1.95%。

「聲量看政治」分析，國民黨在趙少康宣布復出後的30天內，國民黨整體的話題就圍繞在黨主席選舉與2024總統大選，中間穿插中國大陸疫苗、罷免、以及藍白合作等議題。因為趙少康的復出，以及黨主席選舉的白熱化，2月初國民黨的聲量與民進黨拉出距離。但在「藍白合作」與228假期中遇上大陸暫停進口鳳梨後，國民黨的聲量就整體下滑。

聲量看政治臉書粉專，PO出6大政黨近60天聲量走勢圖。(圖/聲量看政治 臉書)

在民進黨部分，「聲量看政治」指出，因農曆年前靠著陳時中部長等人與前總統馬英九對話大陸疫苗議題穩住陣腳，然而隨著時間推移，後期遇上藻礁與鳳梨議題，讓民進黨本身的討論熱度開始活絡。但必須要注意的是，在藻礁議題上，民進黨是負面聲量居多、在鳳梨議題上，則是正面聲量居多。

台灣基進立委 陳栢惟

此外「聲量看政治」還分析，民眾黨再爆寄生國會之後，聲量就出現一路下跌。台灣基進部分，聲量主軸還是圍繞在「刪Q」，少部分是基進黨對外的發聲。時代力量維持3%-4%的低檔平盤。新黨的聲量僅剩極統基本盤2%維持低檔保溫。

【Google SERP60日聲量 國民黨藍白合後下挫、民進黨因藻礁鳳梨政策議題攀升、民眾黨持續下跌、基進因刪Q緩升】 以Google SERP分析探究近兩個月台灣六大政黨（中國國民黨 KMT、民主進步黨、台灣民眾黨、時代力量 New... 由聲量看政治發佈於 2021年3月5日 星期五

(中時新聞網)