民進黨台南立委王定宇，近日被周刊爆出和同黨美女發言人顏若芳同居疑雲，消息爆出後，在Google搜尋趨勢系統上迅速衝到熱門第一，搜尋量達20萬筆以上，成為網路熱門話題，卻傳出有媒體刻意不報導該起事件。對此，輿情統計網站《網路溫度計》發現，在本周的台灣政治人物聲量排行，王定宇竟然還能超過總統蔡英文，女主角顏若芳則是排在第三名。

鏡周刊3月9日以王定宇和顏若芳「租房送早餐」事件做出一系列獨家報導。據《網路溫度計》網站統計，在3月4日至10日這一周時間，台灣政治人物聲量統計，王定宇以112,968篇討論，超越總統蔡英文109,793篇，顏若芳則以70,303篇排在第3名。

2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

《網路溫度計》指出，在王定宇事件中，唯獨《三立新聞》一篇都沒有(3月9日、10日皆無相關報導，11日有2則王定宇回應)，《民視新聞》唯一一篇的相關報導目前已被下架，《年代新聞》與《壹電視》都僅有一則。值得注意的是，《自由時報》有跟進此事，做出數十篇報導。

藥師林士峰12日在臉書表示，他近日實測在《三立新聞》搜尋「王定宇、顏若芳」，卻出現一則「台北市長柯文哲搓新聞」的報導，讓他相當不解。

王定宇在事件爆發後發聲明強調，兩人並未同居，是將該租屋處當作在台北的休息處，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。

我想，這幾天王定宇和顏若芳的熱搜度肯定相當高的，他們兩個一躍成為全台最受囑目的房客和房東。 有人說三立新聞是川普口中的台灣CNN，我實際同時用了類似事件但是不同黨派的關鍵字『韓國瑜 王安莉』『王定宇... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月11日 星期四

(中時新聞網)