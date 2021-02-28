珍愛藻礁公投連署昨(27)日累計23萬9392份，距離公投法定門檻目標不到6萬份，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，若依照目前的速度，預計3月2日可達安全份數35萬份，3月10日可以衝到40萬份以上。

截至昨(27)日公投累積23萬9392份，保險目標的35萬份尚缺11萬0608份。潘忠政說，因為一直持續有連署書送過來，預估3天內可達到安全份數35萬份的目標，3月10日應該可以衝到40萬份以上。

潘忠政說，中油曾評估觀塘海域海象不佳、潮差過大，海岸深度僅15公尺無法讓吃水深的船隻進港，認為不適合成為天然氣接收站的選址，但2003年中油標到大潭天然氣供應權後卻改口觀塘是唯一方案，防波提、填海造陸、氣槽及進港航道開挖估計超過300公頃礁體會被挖除，藻礁只能成為利益前犧牲品。

「三接從一開始政府就在說謊，經濟部最近幾天不斷用梗圖帶風向，加上網軍遍地出征，蔡政府現在一直強調再縮小到23公頃是協商的結果，但由232公頃縮小到23公頃是觀塘工業專用港是環團不斷努力的成果，如今民進黨攬作自己的光環，真的很無恥。」

潘忠政指出，藻礁被破壞就會造成執政黨公信力的負面影響，執政基礎就會被質疑，下次選舉誰還會相信詐騙政府？

(中時 )