（行政院副院長沈榮津（左三）與辰亞能源董事長目賀田好弘（左一）等人，在辰亞能源「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」剪綵啟用後，合影留念。圖／劉朱松）

台日聯手的全球最大海上型太陽能電廠－辰亞能源「彰濱崙尾東一號暨二號海上型太陽能電廠」，共投資近百億元，6日舉行完工啟用典禮。辰亞太陽能電廠面積176公頃、總建置容量達181MW（百萬瓦），首年預計貢獻超過2.5億度的綠電，相當於一年可供7.2萬戶家庭的用電量，並減碳排放量逾1.32億公斤，創下台灣再生能源的新里程碑。 此外，辰亞將投資30億～35億元，開發彰濱71地號電廠，面積70公頃，總裝置容量68MW，預定2022年底併聯發電，預計一年貢獻逾7,500萬度的綠電。

與會的行政院副院長沈榮津表示，政府把太陽能電廠專區篩選出來，去年底已公告4,702公頃土地，完成行政流程，本周將邀請太陽能開發商開會，認定認養太陽能電廠土地面積，及有無推動困難等問題，屆時經濟部可協調解決。

沈榮津說，台灣至2025年時，整個綠電占比20％，太陽光電（PV）系統2025年裝置容量，將達20GW，象徵PV將扮演很重要的綠電角色。由於國際間最近都在談論「2050年溫室氣體零排放」，即所謂「碳中和」目標，台灣也不能例外，一定要加速推動，且還要跟國際接軌。

沈榮津強調，包括蘋果（Apple）及Google都加入「再生能源倡議組織RE100」，台積電也承諾2050年用電百分之百都是再生能源。由於未來綠色供應鏈，是一個發展趨勢，台灣參與國際經貿事務時，台灣供應鏈一定要符合綠色供應鏈的要求，這攸關產業的永續與國家的產業競爭力。

辰亞董事長目賀田 好弘指出，面對台灣未來潛在的大型光電案場，不論是水上、地面，或是屋頂型，公司都是市場上最專業、最有經驗，且最可信任的大型太陽能電廠開發商之一。辰亞未來將持續以具體的行動，支持政府再生能源計畫，為台灣樹立再生能源轉型的新標竿。 至於在本土供應鏈扶植方面，彰濱崙尾東一號暨二號電廠，完全使用台灣國產品牌的太陽能模組，數量超過57萬片。

目賀田 好弘透露，公司將在彰濱工業區建置「太陽光電展示館」，希望能提升大眾對再生能源的知識，並作為一個「促進當地社區、學校及各利害關係人」的教育互動平台。 日本大型綜合商社-丸紅株式會社，去年4月砸100億日圓（約新台幣27億元）收購辰亞能源100％股權，及旗下電廠全數股份。丸紅將全球化管理的經驗，導入辰亞，並整合辰亞在水上型太陽能電廠的技術與經驗，發展融合台日特色的太陽能電廠建置方案。

(工商 )