藻礁公投越演越烈，民進黨副秘書長林飛帆今受訪表示，他希望盡可能去聽大家的想法，並把理解的狀況，例如這不是環境跟經濟二元對立，而是兩種環境保護的思維，且如何降低空污跟減媒的工作，與藻礁保護兩者間如何權衡，這是努力的方向。

對於民進黨年輕世代副秘書長林飛帆、立委洪申翰及民進黨副秘書長林鶴明分進合擊與外對話及說明；被問到是否成立「藻礁男孩」；林飛帆指出，很多關心藻礁、環境朋友非常辛苦，非常感謝大家對台灣環境關心及努力。

他說，藻礁議題，如同行政院長蘇貞昌及經濟部等回應，大家都很肯定環境團體在這件事努力，這不是環境跟經濟的對抗，而是在能源轉型中，如何減煤、降低空污跟天然氣的發展，包括跟藻礁間兩者權衡，這過程需要更多互動跟對話，並聆聽公民團體的藻礁如何保護，包括能源發展發電方式，如何進一步達成能源轉型的工作，兩者間取得平衡。

他表示，過去有非常多關心藻礁的朋友是這些團體的成員，會找他或是找洪申翰，都表達對這些事情的擔心和看法，他希望儘可能去聽大家的想法，並把理解的狀況，例如這不是環境跟經濟二元對立，而是兩種環境保護的思維，如何降低空污跟減媒的工作，與藻礁保護兩者間如何權衡，這是努力的方向。

他強調，對藻礁保護，民進黨政府在過去這段時間也盡了非常大心力，避免對藻礁生態影響，是一直努力方向。

被問到對於經濟部長王美花及您都提過減媒，以綠能取代核能發電？他說，王部長有相關數據資料，相信很多公民團體都很關心，天然氣如果無法設立，必須增加燃煤發電的問題，這是過去一段時間他們嘗試在努力說明。

他認為，要鼓勵的是，經濟部跟民間之間大家對於不同數據的了解，也許可以拿起來互相討論，彼此了解大家站在什麼樣的立足點做這樣討論。

至於是否擔心公投會影響罷免？林飛帆表示，大家都不樂見罷免被濫用，希望在野黨，特別是國民黨的朋友，可以停止這樣的行為，讓台灣民主回到正軌。

(中時 )