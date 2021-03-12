面對台灣水情嚴重吃緊，晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音12日表示，台積電最近營運暢旺，有賴台灣社會的支持與環境的包容，台積電節水一直都有在做，相信今年的困難一定可以克服，就像過去幾年一樣，有賴各廠區節制，並與供應商合作努力，一起度過難關。

台積電12日發起植樹薪傳計畫，董事長劉德音與台積電慈善基金會董事長張淑芬共同出席台中市活動現場，與台中市長盧秀燕一起種樹。對於台灣水情吃緊嚴重，劉德音表示，台積電最近營業暢旺，有賴台灣社會的支持與環境的包容。

台積電於12日植樹節發起「台積電植樹薪傳計畫」，從廠區所在位置出發，攜手桃園、新竹、台中、台南四地市政府同步植樹，以實際行動共同推動都市與社區綠化，留給下一代子孫更永續的綠色未來。台積電植樹薪傳計畫預計今年將提供總共約4.5萬棵樹苗，相當於7.5個大安森林公園的樹木量，由各市政府盤點規劃適宜土地給台積電栽種。

今年台積電擴大啟動「台積電植樹薪傳計畫」，秉持「連心植樹，許孩子永續的夢」的精神，聯合四個市政府擴大植樹規模，期許給下一代子孫美麗舒適的綠色環境。台積電選擇的樹苗皆為台灣原生種，以適地適種為原則，同時考量最佳適應性、高生態效益，並且維持本土物種。

台積電董事長劉德音表示，關懷地球及為下一代著想，向來是台積電企業社會責任的重要內涵，為了因應全球氣候變遷，台積電重視並持續落實環境保護措施，積極推動綠色永續。植樹薪傳計畫展現了關懷地球、讓社會更好的具體行動，特別感謝桃園、新竹、台中、台南等四地市政府的大力協助與支持，讓台積電共同推動都市與社區生態綠化，攜手為這片土地盡一份心力。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，植樹薪傳活動非常有意義，也很令人感動，現在種下的一棵棵樹苗，其實也代表了一顆顆的愛心與綠色希望，讓大家藉由植樹體認到自身對於環境的責任。未來慈善基金會的志工們也會積極推廣環境教育，用實際的行動保護環境，守護孩子們的未來。

(工商 )