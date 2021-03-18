沃旭能源18日宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場將啟動海上施工，今年將進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，並於明年起進行風機安裝作業。

沃旭能源日前已啟動連接海纜上岸水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。此外，陸域工程的進度順利，沃旭能源已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程；由沃旭額外投入資源所進行的台中港36號及37號碼頭暨後線土地之基礎設施升級工程也順利如期完工，用以儲存風場施工重要組件。

沃旭能源亞太區總裁柏森文(Matthias Bausenwein)表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。沃旭擁有超過30年豐富離岸風電經驗以及從開發、建造到運維的全方位商業模式，我們從進入市場第一天起就傾力協助台灣建造世界級離岸風場，為民眾提供乾淨能源，為台灣落實能源轉型做出貢獻。大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上施工啟動，象徵我們為台灣打造綠色家園又一重要里程碑。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說，歷經近1,800天的努力不懈，我們終於全面啟動海上工程，在新冠疫情的嚴峻挑戰下實屬不易。沃旭展現了離岸風電專案管理以及建造大規模風場的豐富經驗，成功協調調度風場建造所需之船舶和人員，才能如期展開海上施工。沃旭將持續與國內外供應商攜手合作，在風場建造過程中共同落實離岸風電品質、環境、安全及健康衛生的國際標準，確保風場如期完工。

(工商 )