藻礁公投熱度攀升，桃園街頭出現多攤快閃連署站，穿粉色背心的志工中，甚至有年僅6歲的小朋友，額外引人注目。荒野保護協會親子團長孫義雄指出，台灣首次出現關乎環境的公投議題，家長都將本次公投視為難得契機，要為小小孩上一場公民教育課，將生態保育精神深植學子心中。

一張張稚嫩臉孔，穿著及膝的志工背心，用生澀緩慢的語氣推廣連署，每完成一份就向爸媽開心報喜，這群孩子是荒野保護協會親子團的成員，年紀從大班到高二都有，跟著爸媽加入團隊之後，每月都會針對環境議題集會一次，不時也會夜訪桃園沿海棲地，近身觀察生態變化，試著對腳下土地產生共感。

親子團成員也親自帶著孩子到總部幫忙整理連署書，學習公民程序。（黃婉婷攝）

「這是國民教育的絕佳機會。」外號「青蛙」的親子團成員說，藻礁公投含括環境與公民議題，他手把手帶著國三、小一的兒女，從生態保育開始教起，再到公投程序、口語倡議及批判思考，每個環節滴水不漏，成功讓孩子丟下偶像包袱，站上台向同學、老師推廣藻礁連署，讓公民教育不僅是課本上的冰冷文字。

另名稱號「落雨松」的媽媽指出，推廣連署的過程中，親子會共同成長，例如被民眾拒絕時如何擁有「被拒絕的勇氣」，去接受公民各有想法，不應強求，平時也會與孩子一同讀報、觀看網路消息，對能源、環境議題產生思辨。

孫義雄表示，公民素養需要深耕，親子團此次全力投入藻礁公投，想讓家長趁著難得機會，為孩子上一場大型的公民教育課，試圖從多元角度去看環保議題，有利無弊，眾人也看見孩子的驚人成長，深感欣慰。

(中時 )