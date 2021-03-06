國民黨前立委孫大千今再度在臉書槓上桃園市政府。（摘自孫大千臉書）

國民黨前立委孫大千今再度在臉書槓上桃園市政府。（摘自孫大千臉書）

國民黨前立委孫大千近日因藻礁議題，和桃園市政府隔空交火，日前他質疑，2018年已爆料草漯藻礁被土資場廢水汙染，去年檢警才逮捕土資場負責人，他今天表示，超過一天未得到桃園市政府的回應，他秀出影片，試問不自然的溝渠中冒著泥漿泡泡，是地底下的天然氣？還是砂石場埋設暗管正在排廢水的證據？

孫大千日前表示，2018年在輔選國民黨桃園市長候選人陳學聖時，當時揭露草漯藻礁從2016年開始就被土資廠排廢水汙染的案件，桃園市政府竟然回應「過去稽查32次都無查獲排廢」。但去年竟然被檢調查出土石場涉嫌將清洗土方後的廢水、污泥直接排到草漯沙丘海岸。

經過1天後，未得到任何回應，孫大千在臉書再度質問，桃園市政府說「藻礁污染源稽查管控的貓頭鷹計畫」，6年來罰款超過2億元，勒令停工超過20家次，試問他在2018年揭露的草漯藻礁被砂石廠排放廢水破壞，為什麼桃園市政府的回答是「32次查無排廢」？

孫大千再問，為什麼桃園市政府32次查無排廢的兩間砂石場，到了2020年七月卻被檢調查出砂石場排放汙水多年？他並秀出2016年和2018年空拍觀音外海的畫面，指在影片45秒左右，大家可以看到一條不自然的溝渠中冒著泥漿泡泡。

(中時 )