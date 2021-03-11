中油預計在觀塘工業區新建液化天然氣第三接收站，2018年環評通過至今爭議不斷。環保團體發起「搶救藻礁」公投連署。總統蔡英文10日在民進黨中常會談及藻礁議題，針對蔡總統說：已照顧「觀新藻礁」區，未來還要編列基金，照顧全台藻礁。資深媒體人黃暐瀚對此解讀，蔡英文2013年承諾的「自然生態保護區」，至今仍未做到；身為總統，應該負責的告訴人民「各種選項」，再讓人民勇敢的選擇。

黃暐瀚11日在臉書貼文表示，等了好久，蔡總統終於出面談藻礁議題。蔡總統說，「重啟核四，絕對不是選項」。黃暐瀚對此解讀，既然總統宣示「核四絕對不是選項」，那中選會怎麼還可以把「重啟核四公投」推出來給民眾投票嗎？萬一過了，該怎麼辦？事已至此，蔡總統與蔡政府，該有「核四公投」、「珍愛藻礁」都通過的準備。萬一公投真的通過，三接不能蓋在觀塘，政府打算怎麼做？政府會繼續從台中港接管送天然氣到大潭電廠，還是另選台北港當三接？這段期間，中火需不需要火力全開？中電是不是又得北送？電價又會調漲多少？身為總統，應該負責的告訴人民「各種選項」，再讓人民勇敢的選擇。

另外蔡總統說：燃煤會空汙，所以全力發展燃氣（大潭電廠+三接）。

黃暐瀚對此解讀：不只燃煤會有空汙，燃氣也會造成空汙（較燃煤為低），大潭發電廠從台中港接收站接管，早從2006年就開始發電，不是要等三接蓋好，才能發電。

蔡總統說：已照顧「觀新藻礁」區，未來還要編列基金，照顧全台藻礁。

黃暐瀚對此解讀：特別提「觀新藻礁」，自然是因為2013的「藻礁永存」宣言，是當年參訪過「觀新藻礁區」後寫下的，不過環團在乎的，不只觀新，還有觀塘，將觀新藻礁區列為「野生動物保護區」的，也不是蔡總統，是前縣長吳志揚，吳志揚2014年就把這塊劃為野生動物保護區，禁建禁開發。蔡總統2013年承諾的「自然生態保護區」，其實至今仍未做到。

蔡總統說：這是環保（藻礁）跟環保（燃氣發電）的選擇。

黃暐瀚對此解讀：環團並未反對「三接」，也不反「天然氣發電」。環團只是希望三接不要蓋在觀塘，另選其他的地方。把「珍愛藻礁公投」跟「挺核放棄燃氣」畫上等號，其實是一種話術，甚至是欺騙。

蔡總統說：跟環團態度一樣，不要互相攻擊。

黃暐瀚對此解讀：如果民進黨政府跟環團的態度一樣，蔡總統也不希望相互攻擊。那身為總統，該約束中油、台電、經濟部的哏圖攻勢；身為黨主席，也該管管影射環團金錢不乾淨的黨員才對。不過，蔡總統有出面約束這些攻擊行為嗎？

網友回應說：「蔡政府有把2018通過的公投案當一回事嗎？」、「環團希望三接不要在觀塘，那應該要提出可以的設置地點，一昧反對而提不出因應對策，讓人無法支持。」

如果三接，不能蓋在觀塘？ 等了好久，蔡總統終於出面談藻礁議題。 蔡總統說： 1 燃煤會空汙，所以全力發展燃氣（大潭電廠+三接）。 2 已照顧「觀新藻礁」區，未來還要編列基金，照顧全台藻礁。 3... 由黃暐瀚發佈於 2021年3月11日 星期四

(中時新聞網)