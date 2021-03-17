台灣民意基金會董事長游盈隆今提到8月公投與政治責任時指出，一旦藻礁、萊豬公投過關，沒人負責下台，可想見人民憤怒有多大，如果說那可能會醞釀出另一次新的民意海嘯，也不誇張，2022九合一地方選舉會怎樣？

他認為，對於行政院長蘇貞昌回應公投一旦通過的去留問題，游盈隆認為，蘇貞昌答詢內容傳達了一個清楚的訊息就是，「不管公投過與不過，他都將繼續幹下去」，或許他真的將成為蔡英文口中的「護國院長」，但台灣社會真的可以接受這樣的未來嗎？

他強調，相關部會首長萬萬不能心存僥倖，錯誤地認為即便公投過了也不必負任何責任，就像昨天陳時中、王美花、陳吉仲那種漫不經心、無所謂、屌啷當的態度，如果這樣，那8月公投注定失敗，個人下場也必然悲慘。

游盈隆今在臉書指出，決戰8月幾已成朝野共識。日前他在臉書說「8月公投是蘇貞昌院長的生死門，反萊豬與藻礁公投若通過，他身為行政院長是無法逃避責任的」。這是他對現代民主與憲政的認識，並非主觀上期盼蘇貞昌早一點下台。

他說，然而，昨天立法院院會，面對國民黨籍立委鄭麗文的質詢時，蘇說「這次是政策公投，不是政治公投，政策見仁見智，都有不同的聲音表達；…不論公投結果為何，政府都會尊重，並依法行政」。細看蘇貞昌前後兩次回答費鴻泰和鄭麗文的內容，其實沒什麼改變，始終維持一貫的基調，那就是，「過去公投案很多，這次也很多，不是公投案有過、沒過，就追究政治責任」。

他認為，撇開嚴肅的公投概念與理論不談，蘇貞昌前後兩次答詢的內容其實傳達了一個清楚的訊息，那就是，不管公投過與不過，都將繼續幹下去，或許蘇真的將成為蔡英文口中的「護國院長」，一路當閣揆直到蔡英文第二任期結束，只要蔡英文找不到可以取代的人。問題是，台灣社會真的可以接受這樣的未來嗎？

他說，台灣（中華民國），迄今為止，舉行過16次全國性公投，加今年8月4項公投一共是20項公投。嚴格來講，絕大多數都是有關立法原則或政策的「創制型」公投，只有反萊豬和藻礁公投是針對政府現行重大政策的公投，這項區別至關重要。

他指出，以2018年為例，10項公投通過7項，都屬「創制型」公投，而這種公投並非挑戰政府現行重大政策，沒有針對性，所以比較沒什麼政治後果。不能以2018年沒有任何人負責，而主張說2021公投比照辦理。

他說，8月反萊豬和藻礁公投在性質上完全不同，兩者都是針對民進黨政府堅持捍衛的既定重大政策而來。如果屆時，全國多數公民藉由公投表達反對萊豬進口和主張「三接遷離現址」，那意味著是蔡政府兩項重大政策失敗，如果沒有人負責，可以想見人民的憤怒有多大。

他說，如果說那可能會醞釀出另一次新的民意海嘯，也不誇張，2022九合一地方選舉會怎樣？不難想像。民進黨執政當局千萬不要低估台灣人對民主憲政價值的熱愛與堅持。

他指出，民主政治是責任政治，尤其在內閣制或半總統制國家，執政黨常因重大政策，不論是內政、外交或軍事，失去國會多數信任與支持，而下台負責。

他說，台灣雖非內閣制國家，但相當程度上可以說是「半總統制」國家，責任政治是不容冒犯、不容褻瀆的，否則就是民主的倒退，憲政的敗壞。複決型公投要求執政黨負起政治責任是天經地義的，是不容推諉、逃避的，其理甚明。

他表示，話說回來，正因為複決型公投有其巨大的政治課責後果，執政黨必須繃緊神經全面迎戰。針對萊豬進口與藻礁公投相關問題，謙卑地向全民報告、溝通與說服，讓相關資訊透明化，爭取社會多數的支持，這才是民主的真諦與價值。

(中時 )