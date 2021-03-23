疫苗調閱小組爆爭議 費鴻泰狠批：惱羞成怒

行政院院長蘇貞昌昨(22)一早赴台大施打全台第一劑AZ疫苗，陪同的衛福部部長陳時中一併施打；但「兩大咖」打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖隨後官方公布了注射畫面，卻仍遭質疑「打假針」。對此，蘇貞昌今早赴立院備詢時回應表示，「有那麼多醫生護士跟我做假，這樣誰還敢看病？」對於打完疫苗對身體的影響，蘇貞昌笑著表示「好好的」。

對於蘇貞昌昨日的「疫苗疑雲」，國民黨立委鄭正鈐昨在臉書發表文章，痛批「蘇貞昌打第一針不公開，是愚民還是耍白癡？」指出蘇貞昌大肆宣揚帶頭施打「全台第一針」AZ疫苗，但接種過程卻不公開，接種疫苗的畫面後由行政院及指揮中心提供影片及照片，還說「我們不會做假」，這是哪門子的鬼邏輯？

面對外界對於「打假針」的質疑，蘇貞昌今日回應表示絕無造假，更指出「若有那麼多醫生護士跟我做假，這樣誰還敢看病？」

而AZ疫苗在國外曾傳出許多副作用，更有致死案例，使得民眾對於疫苗有所疑慮，蘇貞昌昨日才施打疫苗，身體狀況也備受關注，對此，蘇貞昌今笑著表示，人都「好好的」，健康狀況並無出現問題。

(中時新聞網)