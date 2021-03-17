「珍愛藻礁」、「重啟核四」等4大公投議題延燒，近期成為朝野攻防焦點，為讓民眾更了解題目及內容，讓公投顯得更有實質討論意義，台灣民眾黨主席柯文哲今於黨政聯繫會議裁示成立公投專案小組，由黨籍立委張其祿擔任召集人，希望提出有效對策，並強力監督執政黨。

民眾黨發言人張清俊會後轉述，柯文哲會中裁示成立公投專案小組，主要是因為公投議題資訊沒被完整揭露，應該要讓民眾更了解公投題目跟內容，不過很可惜，藍綠輪流執政，意識形態對抗，很擔心公投主軸沒辦法被理性討論，難有解決方案，反而造成社會撕裂成本。

民眾黨強調，希望藉由公投專案小組，堅持理性務實原則，提出有效對策目標，落實監督執政黨的責任。

此外，民眾黨為凝聚黨員共識，訂於4月17、18日在台北舉行黨代表共識營，議程主要針對黨綱研議及強化黨代表參與及角色為主軸。

地方黨部部分，新北市黨部成立大會3月21日舉行，為服務民眾深耕各地，各地黨部將陸續成立，並決定下周召開中央委會臨時會議，決定地方黨部主委人選。

(中時 )