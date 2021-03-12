王仁甫《飢餓遊戲》中，為了贏很敢衝，本週日（14日）播出的節目中，他再度「屎」出絕招，在玩「警察小偷大獵殺」時，慘遭眾人逼到牆角，走投無路的他，竟隨手拿起路邊的糞水當擋箭牌，讓大家不敢靠近，眼看兩隊陣營互不相讓，超失控的抓賊對峙，最後王仁甫在追捕時又不小心把糞水打翻，旁人藉機教誨：「害人之心不可有。」

同集來賓還有邵昕、何妤玟、紀言愷、王牧語、林莎、曾甜等，眾人玩「孟哲盃相撲大賽」，在鹽田裡大比摔角，每個人都得穿上超笨重的相撲裝。當女來賓對上超強戰力的許孟哲，一看就是一場不公平的對決，孫協志便打親情牌對許孟哲喊話：「將來你女兒也會這樣，你好意思摔她嗎？她也有爸爸媽媽！」一聽到「女兒」2字，初為人父的許孟哲頓時心軟下不了手，只好被動防守，試圖遮住對方視線降低戰力。

除了比力氣，遊戲也考驗藝人的腦力，有一關是「你藏我找淘汰賽」，大家絞盡腦汁取得勝利，許孟哲將糖包塞在垃圾桶的夾縫，邵昕則突發奇想做起裝置藝術，把糖包和標語融合在一起，孫協志腦筋則動到工作人員身上，竟藏在工作人員的帽子裡，各種異想天開的藏法全搬了出來，遭抱怨：「藏在這是有沒有良心啊？」節目每週日晚間8點中視播出，隔週六晚間8點在中天娛樂台重播。

王仁甫拿起路邊的糞水當擋箭牌。（中視提供）

(中時 )