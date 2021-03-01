花蓮縣是農業大縣，花蓮縣府為改善農業生產環境，降低農業生產經營成本，保障農民直接收益，達到農業經營永續目的，今年度農業資材補助3月2日至31日開放受理，每公頃耕地可補助1800元額度，兌換所需農用肥料，符合補助資格的農友可至土地所在的鄉鎮市公所申請。

花蓮縣府農業處表示，農業資材補助自3月2日開始受理申請，至3月31日截止，逾期將不予受理，預計11月展開發放作業。凡設籍於花蓮縣且實際從事農業生產、種植作物之農民，每公頃耕地將補助1800元額度（非現金補助），供農民兌換所需農用肥料，幫助農民提領購買所需的農用生產肥料。

農業處提醒，請符合補助資格的農友，於受理申請期限內，攜帶身分證明文件正本、印章及土地相關證明文件，至土地所在的鄉（鎮、市）公所申請，如若有任何疑義可逕洽各鄉（鎮、市）公所或本處農政科查詢。

農業處說，部分申請農友為非土地所有權人，申請的土地如涉及承租國有土地時，應依照契約規定，避免轉租、轉讓等違法情形，受理公所如認有必要時，得指定申請人檢附相關文件，而未攜帶證明文件者，應於申請補助期限截止前補件，未補件者將無法申請農業資材補助。

此外，農業處指出，依「花蓮縣農業資材補助辦法」，如有非法占用公有土地、參加當年度「對地綠色環境給付計畫」申請特殊耕作困難地區補助有案或參加造林計畫、原住民保留地禁伐補償之土地，將不列入本計畫補助範圍。而參加當年度任一期作「對地綠色環境給付計畫」辦理綠肥、景觀作物及其他生產環境維護給付休耕者，依面積核給1／2補助額度。

(中時 )