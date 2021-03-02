根據美國媒體報導，目前效力於華盛頓巫師的NBA球星韋斯布魯克捐出10萬美元給深受斷電所苦的德州受災居民。

美國德州近期遭遇極端寒流天氣，許多居民遭遇斷水、斷電等生活問題。德州當地冬季風暴救濟基金組織工作人員宣布，巫師球星韋斯布魯克向該基金會捐款10萬美元，希望能夠幫助休士頓地區的受災居民。

該基金會組織寫道：「感謝韋斯布魯克先生對於基金會的慷慨捐贈，這筆善款將幫助休士頓災民盡快重建家園。」

(中時 )