上海交易所最新披露科創板2020年業績數據顯示，科創板全部232家上市公司整體業績穩中有升，營業收入和淨利潤實現了雙增長，共計實現營業收入人民幣（下同）3,314.67億元，年增長15.56％；共計實現淨利潤461.66億元，年增長59.92％。

數據顯示，營業收入100億以上有5家公司，10億-100億有65家；營收增長率中位數為16％，七成公司營業收入實現增長，聖湘生物、東方生物、之江生物公司以12倍、8倍、7倍的增速位列前三。

淨利潤方面，10億以上9家，1億-10億115家；淨利潤增長率中位數為21％，七成公司淨利潤實現增長，聖湘生物、東方生物、之江生物以65倍、20倍、17倍的增速位列前三。受新冠疫情、市場競爭加劇等因素影響，也有部分公司出現業績下滑和虧損。

值得注意的是，重點細分行業業績突出，積體電路行業的下游需求旺盛使得半導體行業景氣度持續走高，合計26家，淨利潤增幅達154％；太陽能行業受政策支持發展態勢良好，業績大幅提升，合計8家，合計淨利潤增幅達94％。

體外診斷行業受疫情防控和醫療需求增加影響，部分檢測試劑、檢測儀器等醫療器械公司業績爆發式增長，合計5家，合計淨利潤增幅達2,020％。

此外，科創50指數成份公司2020年合計實現營業收入1,736.18億元，年增長18％，占板塊整體45％；合計實現淨利潤分別為231.75億元，年增長42％，占板塊整體50％。

(工商 )