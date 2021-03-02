大陸宣布拒絕台灣鳳梨輸入，新北市議會國民黨團發起認購活動，目前已購入700箱國產鳳梨，全數捐贈市府愛心大平台及各區公所中低收入戶和弱勢團體，今日捐贈儀式，由新北市社會局長張錦麗代表受贈。

國民黨團書記長周勝考表示，大陸宣布拒購台灣鳳梨感到遺憾，果農辛苦種植的鳳梨無處銷售，可能造成血本無歸，雖兩岸關係緊張，但鳳梨銷售是經濟問題無關政治，受傷的是台灣果農，後遺症是鳳梨滯銷價格崩盤。

周勝考表示，市長侯友宜公開呼籲歡迎台灣鳳梨產區到新北市果菜公司拍賣，國民黨團為表達保護果農防止賤價傷農維持市場鳳梨價格穩定，率先響應多買台灣鳳梨，最好全體國人都買鳳梨，一戶買一顆鳳梨不嫌少，一起救台灣農業。

周勝考表示，他是農家子弟出身，深知務農不易完全看天吃飯，如果外在人為因素干擾，要維持經濟平衡需要更多國人的支持。

議長蔣根煌與副議長陳鴻源邀請各選區議員推動捐鳳梨給公所分配給弱勢家庭，不分黨派一起認購鳳梨，也盼社會企業響應幫助果農及台灣農業。

(中時 )