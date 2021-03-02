低溫共燒陶瓷(LTCC)廠-璟德(3152)及鑽針廠-尖點(8021)分別受惠於LTCC市況火熱及鑽針/鑽孔服務需求強勁，今年營運看好，兩家公司均預估，今年業績會比去年好，為反應上游材料成本，璟德自4月起調漲代理商部分產品價格，兩家公司今天盤中股價同步漲停，其中尖點股價創下2015年4月13日以後新高。

有鑑於上游原材供應商於2020年開始不斷調漲價格，如：銀漿至今已調漲63%，人力資源緊張，人力成本持續上升，因應客戶需求，產線頻繁切換導致各項生產成本增加，維持工廠合理穩定營運，璟德日前發布通知，將於2021年4月開始，全線產品出廠價格將調漲30%至40%；璟德表示，此次產品價格調漲主要是針對「代理商部分產品」漲價約30%到40%，並非全線產品漲價30%到40%。

受惠於5G手機滲透率提升及WiFi 6應用日益廣泛，LTCC自去年下半年呈現嚴重供不應求，去年第4季璟德訂單出貨比(B/B)值高達3.5到4，今年第1季市場供給缺口更進一步拉大，璟德部分產品訂單能見度已到今年第2季到第3季，讓璟德今年營運看好，預估今年成長動能將不輸去年。

尖點執行收歛聚焦策略，成果逐步反應在公司業績上，去年第4季合併毛利率達37.5%，單季營業淨利為1.65億元，同步創下單季歷史新高，全年合併毛利率由2019年的28.6%上升至32.6%，上升4個百分點，稅後盈餘為2.82億元，年成長48.2%，每股盈餘為1.98元，達成「三率三升」的營運指標。

展望今年，尖點總經理林若萍表示，公司收斂子公司計劃已告一段落，接下來將聚焦於PCB鑽針及鑽孔兩大項目進行拓展；其中鑽針部份，2020年下半年透過去瓶頸產能提升專案，產能已由原先的2100萬支提升至2300萬支，2021年將持續以提升市佔率及增加高價值型產品，預期今年鑽針在產能到位的情況下，可以進一步推升成長；在鑽孔部分，2020年第4季公司於台灣增加了鑽孔服務廠區，使整體鑽孔營運規模增加了20%，今年公司期望透過更好的技術與服務，爭取持續成長的機會，在兩大業務可望同步成長下，今年業績會比去年好。

(時報資訊)