大陸禁止台灣鳳梨進口，國民黨高雄市黨部2日舉行小農市集，黨籍立委吳怡玎、高市正副議長、議員們共同出席行銷；市黨部主委李哲華說，國民黨透過電商平台已收到逾1萬台斤鳳梨訂單，呼籲民眾用在地購買力支持小農。

國民黨高市黨部1樓舉辦小農市集，吳怡玎及高市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美、黨團總召蔡武宏與議員林義迪、吳利成、陳美雅、童燕珍、陳若翠、黃香菽、李亞築等人出席，前議長許崑源夫人林絲娛、市黨部副主委王齡嬌也共襄盛舉。

曾麗燕呼籲執政黨拿出方法幫助農民，她直接認購100箱鳳梨，吳怡玎也當場響應40箱鳳梨、青溪婦聯理事長郭家妃認購20箱；李哲華宣布，截至2日上午9時止，國民黨在line＠平台上協助鳳梨農行銷加上市黨部的小農市集現場銷售，已超過1萬台斤鳳梨訂單。

吳怡玎呼籲農委會主委陳吉仲，「不要再做大內宣的表面工作」，應該真正拿出對農民有助益的政策；高雄鳳梨產區議員林義迪、吳利成則指出，鳳梨正要開始大量採收，內需市場有限，期盼政府拿出有利的外銷對策。

王齡嬌說，她1日一大早就到大樹區關心「鳳梨伯」林益的現況，鳳梨伯告訴她，因為外銷訂單取消，約有2萬箱鳳梨等待採收，現在不知道該不該採，影響非常大。

國民黨高市黨部號召國人用實際購買力支持在地農民，除了電商平台之外，2日至5日共4天訂為「鳳梨周」，民眾均可直接到高雄市黨部1樓訂購鳳梨，以往專用來外銷的A級品項鳳梨，現在在高雄就能買到。

(中時 )