國民黨高市議員陳若翠砲轟市長陳其邁施政消極，不求有功但求無過，市民以後除了戴口罩，還要加戴鋼盔穿防彈衣嗎？她也緊急呼籲最關心高雄治安的內政部長徐國勇，高雄市社會風氣敗壞比韓國瑜時代嚴重得多，要不要親自下來坐鎮？

陳若翠統計陳其邁主政期間工安意外造成9死9傷，包括去年12月2日鹽埕區下水道工程2死、今年1月29日三民市場沼氣外洩2死，以及3月4日鼓山工地倒塌2死，另外林園石化工業區、中油大林廠、台苯、亞聚與聯成化科等工廠也傳出火災，陳其邁自豪的「緊緊緊」團隊是不是已經螺絲掉滿地了？自己要不要負督導不周之責？

陳若翠指出，市民最有感的是「高雄市治安惡化了」，痛批內政部長徐進勇在韓國瑜當市長時，對高雄治安極盡醜化，說高雄是黑道在治理，還親自南下坐鎮，只為了給韓市長難看；現在邁邁市長上任，以前種種譬如昨日死，警政署和民進黨一樣雙標，面對高雄一年連換三位局長、治安敗壞的邁邁治理，怎麼消失了？都不敢吭一聲了呢？

(中時 )