韓國首都圈內的京畿道東豆川市今天證實，近日市內逾80名外籍人士感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），已著手對登錄在該市居住的3966名外籍人士全面篩檢。

京畿道北部地區近日接連發生外籍勞工群聚感染案例，東豆川市因此在2月18日起向以外籍人士為主的教會、社群團體等發出公告，建議未出現疑似症狀的外籍人士也主動接受採檢。

韓聯社報導，東豆川市表示，2月28日至3月1日兩天內確診的88人中，多達84例為外籍人士，目前正在調查確診者足跡與接觸史。

市府相關人士表示，目前只能確定大規模感染案例以外籍人士為主，但連確診者從事工作都還在一一確認當中。此外，確診外籍勞工的親友也出現確診案例。

東豆川市除對已登錄的外籍人士進行全面採檢外，也規劃與出入境管理事務所合作，找出因擔心遭驅逐出境而規避採檢的非法滯留者。

為避免疫情擴大，東豆川市一帶幼稚園及各級中小學宣布至少兩天內改以視訊上課。

韓國至今累計9萬372例確診，1606例病歿，近日單日確診數維持在300、400多例，集中於首爾市及京畿道。自2月26日起至今已有2萬3086人接種疫苗，以總人口計算接種率0.68%，累計156人出現異常反應。

(中央社)