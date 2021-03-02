台積電捐贈價值22萬的零接觸智慧防疫自助機，只要插入健保卡，可以一同監測溫度及是否攜帶口罩。（姜霏攝）

由大吾疆建設、中祥食品、宇震工程、啟銘機械、尚美實業、大園仁壽宮、中壢仁海宮及萬靈福德祠等人合力捐贈價值1千4百萬的乳房X光攝影巡迴車給桃醫。（姜霏攝）

衛福部桃園醫院日前爆發院內感染，導致桃園疫情升溫，為縮減院內人流量門急診數急速下降，40天後桃醫正式重啟營運，3月開始全面復工，桃醫院長徐永年放下重擔，坦言終於可以好好放鬆，目前門急診量已恢復至9成。

桃醫事件爆發後共有21名確診個案，讓桃醫院內人心惶惶，民眾也不敢再到桃醫看診，在醫護人員、政府的努力之下，終於讓桃醫重回正軌，也於19日正式重啟營運，但2月僅恢復7成人力，3月時全面復工，徐永年坦言，因為疫情關係全民防疫意識提升，因此即便門診量恢復至9成，急診量仍佔少數，院內終於正式復工後讓醫護人員士氣大增、也對未來更有信心。

為紀錄桃醫事件的過程，桃醫的各科室主管也共同拍攝了《手牽手》MV，透過專業團隊的指導攝影下，完成了溫馨、感人的影片，桃醫2日舉辦捐贈乳房X光攝影巡迴車及社區醫療巴士之記者會，活動前也播放了該影片，以徐永年作為影片開頭，讓現場觀賞的種人深感感動。

【桃園醫院】手牽手 - 部桃防疫歸隊 MV

桃園市長鄭文燦表示，為鼓勵桃醫辛勤奮戰，由大吾疆建設、中祥食品、宇震工程、啟銘機械、尚美實業、大園仁壽宮、中壢仁海宮及萬靈福德祠等人合力捐贈價值1千4百萬的乳房X光攝影巡迴車。另外，台積電捐贈價值22萬的零接觸智慧防疫自助機，只要插入健保卡，可以一同監測溫度及是否攜帶口罩，讓進出醫院的民眾資訊能夠電子化，未來也能更迅速掌握足跡。

(中時 )