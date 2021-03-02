面對員工的不滿情緒，螞蟻集團執行董事長井賢棟在內部備忘錄中表示，螞蟻集團終究會上市的，公司也在想辦法幫助員工兌現他們的部分股票。

井賢棟在螞蟻集團內部網站上發佈了一份冗長的備忘錄，回應了一位員工詢問公司未來、如何計畫保留人才的帖子。看過備忘錄的人士稱，井賢棟在備忘錄中表示，管理層正在評估公司的薪酬和激勵政策，正在為員工制定一項「短期流動性解決方案」，將在4月份生效。

知情人士稱，這項解決方案將很可能是一項回購部分員工股票的計畫。稍早有報導稱，螞蟻集團已經暫停了面向員工的股票回購計畫，部分原因是估值難以確定。

自從中國監管部門在2020年11月初叫停了螞蟻集團在香港和上海兩地的重磅IPO後，螞蟻集團的員工士氣一直低迷。在螞蟻集團的1.6萬多名員工中，許多人已經獲得了股權激勵，本有希望通過公司上市大賺一筆。2020年秋天時，螞蟻集團的估值已經超過了3,000億美元，達到2018年年中1,500億美元估值的兩倍。

然而現在，螞蟻集團被迫重組他們的業務，收縮更具風險的活動，完全遵守很可能會限制其增長和利潤率的金融監管規定。投資和分析師預期，螞蟻集團的估值會因此下降。螞蟻集團正計畫重組為一家接受中國央行監管的金融控股公司。

井賢棟在備忘錄中表示，公司肯定會成為一家上市公司，我對此充滿信心。他也強調公司現在的優先任務是整頓業務以遵守監管要求。這是自從螞蟻集團IPO被擱置後，公司高級管理層首次廣泛面向員工講話，打消他們對公司未來的顧慮。

井賢棟稱，螞蟻集團一直在與監管機構就整頓計畫進行密切磋商，解決企業治理、建立金融控股公司以及支付業務等問題。他表示，螞蟻集團不會因為整頓而變弱，而是要勾畫一條更健康、更寬廣的發展道路。

(工商 )