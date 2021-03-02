中職掌握「6搶1東奧棒球最終資格賽」組訓賽一條龍主導權，中華隊總教練是富邦悍將教頭洪一中，江少慶既然已與富邦達成加盟默契，是否願意助一臂之力？今（3）日他慨然允諾：「如果有機會再度穿上中華隊球衣，當然很樂意也很開心！」

江少慶在前年「世界12強棒球賽」的表現有目共睹，球種、球速都很具威力，和以洪一中為首的中華隊教練團相處也很愉快，如今再投入洪總其麾下也很自然。江少慶說，如果能打進東京奧運到日本比賽，也將會是很難得的經歷。

未來即將投入中職戰場，江少慶說，平常都有關注中職的比賽，對於各隊的球風並不陌生，與富邦簽下自行培訓合約後將有更多時間來觀察。目前不會設想太多目標，當務之急是把本身的狀況調整好，一步一步來。

除了江少慶外，味全龍隊王維中也是中華隊另一張先發王牌，加上在甲組成棒安永鮮物的前旅日左投陳冠宇，中華隊投手戰力大增。如果能夠打進東奧，還有旅日阪神虎隊的陳偉殷，他已表態有意願助陣，投手戰力確實相當可觀。

(中時 )