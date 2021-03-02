嘉義縣長翁章梁今2日前往鳳梨產區民雄鄉打貓合作社了解加工品產銷情形。（呂妍庭攝）

民雄鄉打貓合作社理事主席陳映延向翁章梁表示，228連假這幾天明顯感受到台灣人的情義相挺，買氣比過年期間還要旺。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今2日不但前往鳳梨產區民雄鄉打貓合作社了解加工品產銷情形，也召開跨局處擴大行動會議。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今2日不但前往鳳梨產區民雄鄉打貓合作社了解加工品產銷情形，也召開跨局處擴大行動會議。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大陸日前宣布3月1日起暫停台灣鳳梨輸出，縣長翁章梁今2日不但前往鳳梨產區民雄鄉打貓合作社了解加工品產銷情形，也召開跨局處擴大行動會議，規畫與縣農會、鳳梨產區各鄉鎮農會成立平台，同時增加縣內採購，拓展國內合作通路及擴大海外市場，盼「三箭齊發」，能在4月嘉義鳳梨產季順利消化產量。

「全力支持農民，縣府將以行動陪伴台灣農民度過難關！」翁章梁力喊，針對將到來的鳳梨產季，縣府嚴正以待，將與縣農會、鳳梨產區各鄉鎮農會成立平台，整合鳳梨產銷最新狀況，並擬定三大方向，伴農民共度難關。

縣府上周已積極媒合民間團體及企業採購，目前縣內已有企業陸續表達採購意願，至於相關捐贈，將供應學童營養午餐及老人食堂、慈善團體及軍方等單位。另國內行銷，實體通路將與超市通路合作推出嘉義鳳梨周、國道服務區舉辦鳳梨季特賣會等，第一波3月6日至7日登場，率農民參與台北希望廣場鳳梨特賣會，3月底將在台中草悟道市集中加入鳳梨特賣攤位等。

電商平台方面，縣府將與電視購物業者進一步合作推出鳳梨季促銷檔期，另透過事前預購單蒐集方式，提供消費者宅配服務，以產地直送給消費者嘉義最新鮮的鳳梨，針對鳳梨加工，縣府將媒合加工廠採購嘉縣的鳳梨，另也與縣內工會及校方合作開發新商品等。

打貓合作社理事主席陳映延向翁章梁表示，228連假這幾天明顯感受到台灣人的情義相挺，買氣比過年期間還要旺，翁章梁說，嘉義鳳梨鮮甜多汁，加工品便宜又好吃，買加工品，就是買鳳梨，挺農民，希望鄉親多多購買鳳梨加工品，一路挺下去。

(中時 )