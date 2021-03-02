總統蔡英文去年3月在臉書宣布台灣鳳梨外銷澳洲，但遭農業網紅「Linbay好油」查詢資料後踢爆，去年只有56公斤鳳梨乾去澳洲，今年竟連一公斤鮮果都沒有。對此，據媒體報導，農委會回應，今年因疫情因素，航運缺貨櫃、運費也極高昂，導致台灣鳳梨競爭力很差，無法突破澳洲市場。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

據《聯合新聞網》報導，農委會國際處今天(2日)回應，「澳洲去年和今年因疫情影響，有推動防疫封城等政策，導致缺貨櫃且航運運費極為昂貴，在加上運輸成本後，才導致市場競爭力下滑，導致鳳梨鮮果無法在澳洲市場發展」。

總統蔡英文臉書。(圖/截自 蔡英文臉書)

網紅「Linbay好油」1日在臉書粉專踢爆，他查了一下關務署的數據，驚奇發現，台灣鳳梨去年只有56公斤去澳洲，今年一公斤都沒有。且亦有熱心網友發現「這56公斤全部是鳳梨乾，一公斤的鮮果都沒有」。且56公斤還是本來就允許的鳳梨乾，原來所謂的外銷開拓，竟然是一場大內宣，實際上沒任何成績。

他質疑，以他業者的角度來看，當然知道蔡政府銷往澳洲的鳳梨「不可能有任何實績」。因為「澳洲對台灣開放的條件是需要薰蒸，鳳梨經過溴化甲烷的薰蒸處理之後很不耐放，薰蒸後要到澳洲只能空運，空運的話費用很高，澳洲人會願意買一顆十幾塊澳幣被薰蒸過的台灣鳳梨嗎？」。

(中時新聞網)