南投縣仁愛鄉清境風景區，有1棟4層樓的違章建築，還擴充為18個房間的民宿，被內政部營建署列為重大違建，縣府通知業者自行拆除未果，2日動員4部大型機具，強制拆除民宿外牆及內部設施，展現執法的決心。

這棟違法民宿，位於省道台14線合歡山景觀公路與縣道89線力行產業道路交岔口，原本是仁愛警分局設置的檢查哨，後來，檢查哨廢後土地交還業者，現址卻從一間簡易的鐵皮屋，變身為4層樓的大違建。

清境風景區有許多違章建築物，南投地檢署曾經全面清查，要求立即改善，但是，卻因為業者陳情，最後無疾而終；清境風景區中，有7棟違章建築，被內政部營建署列為重大違建，其中，南投縣政府建設處已經拆除5件。

南投縣政府建設處，去年通知民宿違建業者 自行拆除未果，9月間兩度行文，下達最後通牒，業者則聲請展延到12月31日，但是仍然未拆除到不堪使用的程度，因此，縣府在今年1月先行拆除部分設施，並要求業者自行改善。

不過，業者自行拆除的範圍不如預期，因此，南投縣政府建設處於是鐵腕執法，昨天出動4輛大型挖土機等機具，加上12名工作人員，強制拆除民宿外牆及內部設施，致民宿建築不堪使用的程度，也讓這棟已有10年歷史的違章建築物走入歷史。

縣府建設處表示，列管的違章建築，將會排定期日依法拆除，請業者不要心存僥倖，也不能任意增建、擴建，縣府一定會展現公權力，依法拆除，並且將違法事證函送南投地檢署偵辦。

(中時 )