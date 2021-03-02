大陸即日起封殺台灣鳳梨，蔡政府除表態力挺農民，民進黨上上下下更不斷呼籲「全民吃鳳梨」力挺農民。對此，中華戰略學會研究員張競認為，現在應該著手解決介殼蟲感染問題，但現在這個政府卻只是拚命喊口號，企圖用政治運動的方式解決問題，簡直枉顧國民健康。

張競今(2日)接受《中天新聞》訪問時表示，兩岸之間的貿易確實是存在非常不對等的待遇狀況，台灣禁止大陸進口的600多項，但大陸對台灣基本上是大門敞開，但今天確實是有介殼蟲，人家就商貿論商貿、就品管論品管、就科學禁止我們出口，而政府處理的態度，完全沒有對症下藥，反而用政治的態度去解決科學、經濟的問題。

張競認為，假如今天是有介殼蟲，我們就應該處理介殼蟲的問題，而不是運用政治運動的手法激起大家的激情來解決問題，我們必須質疑，當對岸檢驗出台灣鳳梨有介殼蟲，農委會有沒有去輔導農民如何去處理？有沒有宣導以後輸往大陸的時候要特別注意不要受到介殼蟲感染？

張競只出，更重要的是，農委會到現在沒有對所有民眾說明，介殼蟲吃過的鳳梨到底對人體有沒有影響，「不要跟我說，介殼蟲吃了，有蛋白質更營養，這是胡說八道，蟑螂爬過、老鼠咬過的東西你會去吃嗎？」他還忍不住直言，現在這個政府簡直罔顧國民健康，只拼命喊政治口號，用政治運動的方式解決問題。

張競提醒，假如大陸不要吃介殼蟲啃過的鳳梨，就算改叫自由鳳梨，國際社會只有傻瓜會吃，且台灣的民眾更沒有道理去吃介殼蟲啃過的鳳梨，「現在就看政治人物跟傻瓜一樣，全部擠到田中間，舉著鳳梨」，但農民可能並不樂見這種情況。

張競分析，大陸禁止進口明明是技術問題，政府撥款應該不是買鳳梨，而是要解決介殼蟲的問題，「請問一下，台灣民眾要不要吃有介殼蟲的鳳梨？是不是請政治人物示範一下，有介殼蟲啃過的鳳梨，仍然十分營養，不要在那邊吃沒有介殼蟲感染的鳳梨」。

張競質疑，政府沒講清楚，介殼蟲感染是發生在哪邊？是哪一種鳳梨受到感染？而全台灣有22種鳳梨，都有不同的產出季節，受到感染的情形都不一樣；受介殼蟲傷害的程度也不一樣，政府沒和百姓溝通，完全不顧百姓健康以及鄉親安危，只知道作政治秀，不斷地吃鳳梨。他更批評政府開放萊豬進口，罔顧國人健康，這種思維，就是拿政治去解決科學和經濟的問題，他毫不易外。

張競轟政治人物「貼果農捧鳳梨」作戲 滿滿算計

(中時新聞網)