氣象局預報顯示，明(3)日仍受東北季風影響，北台灣天氣較涼，北部、東北部地區白天高溫約20至21度，南台灣、台東仍可達23至26度，北部及東半部地區有局部短暫雨，上述地區民眾外出記得攜帶雨具。
氣象局預報員官欣平表示，明天與今天類似，依舊受東北季風影響，北部、東北部地區白天高溫約20至21度；南台灣、台東仍可達23至26度；低溫部分，中部以北、宜花低溫約14至16度，南台灣及台東約17度。
降雨部分以北部、東半部短暫雨為主，中部地區在今天鋒面通過之後降雨狀況已經緩和，明日降雨縮小到山區，南部則為多雲。
官欣平指出，周四(4)、周五(5)東北季風減弱，北台灣高溫可回升至24到27度，周六(6)之後東北季風增強加上鋒面通過，北部、東半部、中部山區有局部短暫陣雨機率，預計影響到下周二(9)，北台灣高溫約20至21度，中南部依舊變化不大。
(中時 )
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