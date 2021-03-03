與賴清德並列2024總統最高民調 侯友宜：只想全心全意做好市政 10:552021/03/03 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今出席市政會議。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美麗島電子報昨日公布最新民調，副總統賴清德與新北市長侯友宜分別以21.1％、19.1％搶下最適合擔任2024總統的前2名；對此侯友宜今出席市政會議受訪表示，不管民調分析如何，他現在是新北市市長，市政工作千頭萬緒、還有很多沒有做到位的，他只想全心全意把市政工作做好，謝謝大家有很多不一樣的思考方向，「我唯一的思考方向就是把握現在，做好現階段的責任。」 黃士修》藻礁公投照妖鏡：只為政黨利益的政治操作 八里掩埋場大火惡臭味標散 侯友宜：盼2至3天解決 (中時 ) #侯友宜 #2024總統 #民調 #市政工作 #賴清德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 03／03-03／09約瑟夫占星：黃鶯啁啾 春回大地 07:482021/03/02 運勢 台北產經淪「台北慘經」排名暴跌 招商王換人當 網喊：新北超強 12:132021/03/02 政治 台灣人在大陸》中國大陸，催人老 08:562021/03/03 徵文 小英會工商團體：不計預算助中小企業 04:102021/03/03 財經要聞 工商社論》科技計畫若定位不明遑論組織改造 04:102021/03/03 財經要聞 知名米餅遭爆使用工業氮氣 侯友宜：絕不寬貸 12:382021/03/02 生活 甩小藍標籤 柯市府組綠色連線 04:102021/03/03 地方新聞 首座醫院實景棚 落腳新北 04:102021/03/03 焦點要聞 美國眾議員提案 籲美台建交 04:102021/03/03 焦點新聞 3000萬重金打造 台灣首座醫院實景棚啟用 20:382021/03/02 娛樂 黃珊珊》我為何轉到法律系、為何當律師？ 09:442021/03/03 生活 政治熱門新聞 蔡政府鳳梨大騙局遭踢爆後 農委會回應了 - 政治 2022台北人會支持誰當市長？ 街頭民調結果曝光她超慘 - 政治 名嘴要台人1天吞18公斤鳳梨 謝龍介吐12字 - 政治 陸禁台灣鳳梨兩岸會生變嗎 最新民調曝光 - 政治 陸禁台灣鳳梨打中蔡政府3大要害？港媒分析真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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