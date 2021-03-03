美麗島電子報昨日公布最新民調，副總統賴清德與新北市長侯友宜分別以21.1％、19.1％搶下最適合擔任2024總統的前2名；對此侯友宜今出席市政會議受訪表示，不管民調分析如何，他現在是新北市市長，市政工作千頭萬緒、還有很多沒有做到位的，他只想全心全意把市政工作做好，謝謝大家有很多不一樣的思考方向，「我唯一的思考方向就是把握現在，做好現階段的責任。」

(中時 )