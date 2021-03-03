由日本ASKISS發行的親密社交戀愛手遊《農園婚友社》已在雙平台正式推出！歡慶遊戲上市，除了參與事前登錄的玩家可立即領取鑽石獎勵，完成任務可享最高200抽免費轉蛋，有機會獲得大量鑽石及豐富的農場資源，還有許多超值優惠活動，邀請玩家一起體驗悠閒療癒的農園生活，享受交友樂趣，在《農園婚友社》展開你的甜蜜旅程！

玩家在遊戲初期可以多培育農作物來販售獲取更多婚幣，婚幣可用來購買裝飾物件佈置自己的農園，遊戲中更擁有超過5萬種豐富的服裝配件，浪漫婚禮、歌德式、蘿莉塔、萬聖節、聖誕節等各式風格主題應有盡有，還能參加轉蛋活動領取多種造型裝扮，精心打扮一番。

找到命中注定的另一半(圖/遊戲公司提供)

《農園婚友社》在日本上線至今已成功配對300,000組情侶，玩家可以透過留言版或聊天室與各式各樣的人談話交流，從中結交志同道合的好友或是心儀的另一半，快來加入幸福滿分的農園生活，擴展你的社交圈！

加入《農園婚友社》幸福就在不遠處！(圖/遊戲公司提供)

不論是經營農園或是與朋友談天說地，只要完成每日任務都有機會獲得幸運轉蛋券，兌換肥料等輔助道具，加速農作物熟成來提升產量，手氣爆棚的玩家說不定還能得到超級幸運轉蛋券，獲得最高500顆鑽石的豐富獎勵。

為慶祝遊戲上市，官方即日起至4月30日推出轉蛋超值活動，玩家只要完成教學任務、農園等級達20級，以及結交五位好友，就可以獲得200次免費轉蛋機會！此外，《農園婚友社》也與MyCard合作推出為期一個月優惠活動，最多可享200%鑽石增量回饋！

完成任務最高獲得500顆鑽石豐富獎勵(圖/遊戲公司提供)

(科技)