珍愛藻礁公投連署突破35萬份安全門檻，國民黨前立委孫大千2日在臉書批桃園市長鄭文燦，除了出一張嘴外，到底為捍衛藻礁做了什麼？對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜回擊，反問孫大千為了大潭藻礁保育做過什麼？孫大千今則PO出影片強調，對藻礁永存的信念不曾改變。

大潭藻礁公投引發各界關注，也引爆藍綠口水戰，孫大千連日提出質疑並批鄭文燦，「除了出一張嘴，到底為了捍衛桃園藻礁做了什麼努力呢？」對此，詹賀舜透過臉書回擊，指出「到底誰出一張嘴？」比較好奇孫大千做了什麼，批他真的離開桃園太久，也沒有關心桃園，如果認真查資料，就不會說桃園沒做事，並要他別為了選舉蹭聲量。

針對大潭藻礁議題，孫大千多次提出質疑。（圖／摘自孫大千臉書）

對於孫大千再度質疑，鄭文燦是否已經用「洪荒之力」保全藻礁？孫大千甚至表示，如果鄭文燦不知道如何捍衛地方重大自然景觀，不知道如何去做一位稱職的桃園市長，「下一次換別人做給你看」。

詹賀舜昨要孫大千先回答2個問題再來嘴，首先是過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？其次為，2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案；2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行性報告，當時孫大千也擔任立法委員，原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，請問當時孫委員做了什麼？

桃園市政府新聞處長詹賀舜。（資料照）

詹賀舜表示，舉頭三尺有神明，並要孫大千把「就算天可欺，民也不可欺」兩句，留著自己用。

雙方隔空交火，孫大千今（4）日對此回應指出，事實上早在2018年民進黨粗暴的通過「觀塘換深澳」決策時，就多次向大眾強調藻礁生態保育的重要性，甚至在參與2018年台北市長黨內初選的電視辯論會時，還呼籲大家前往聲援當年在凱道舉行的「藻礁永存音樂會」。

孫大千強調，從2018年到現在，自己對藻礁永存的信念不曾改變，但想問蔡英文總統、鄭文燦市長，你們的態度呢？

孫大千先回答昨天的兩個問題，再來嘴。 第一、過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？ 第二、2014年4月28日行政院宣布核四封存，隨後啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」的方案，2015年9月4日行政院核定中油的三接投資計劃可行... 由艾德格發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)