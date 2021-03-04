孫大千臉書po出2018參與台北市長黨內初選電視辯論會的發言內容。（摘自孫大千臉書）

為了桃園大潭藻礁，國民黨前立委孫大千與桃園市政府連日隔空交火，孫大千昨晚至今早在臉書連PO兩文，先以六問桃園市長鄭文燦，回應桃市府所言海洋保護六面向，質疑鄭心虛而顧左右言他，再以2018年民進黨通過「觀塘換深澳」決策時，他就多次向大眾呼籲藻礁生態保育重要性，包括當年參加台北市長黨內初選電視辨論會，回應桃園市政府發言人批評他「為大潭藻礁做過什麼？」

孫大千日前批評鄭文燦，對於藻礁議題除了出一張嘴並未做努力，引發與桃市府間的隔空互嗆。桃新聞處長詹賀舜3日又嗆，孫大千過去擔任桃園立委4屆，為了大潭藻礁保育做過什麼？並在臉書貼出，桃園海洋保護六大面向，證明「市府在維護上不遺餘力」。

孫大千昨晚先PO六問鄭文燦，回擊桃市府說的「海洋保護六大面向」。他說擺明就是心虛，不敢正面回答問題，所以只能夠顧左右而言他。如果真的無愧於天地良心，有什麼不敢說的呢？

身為桃園市長，不敢認真回答自己在第三天然氣接收案當中所扮演的角色和立場，只會不斷地牽拖馬英九政府。

身為桃園市長，不敢公開的站出來清楚的表達自己為了捍衛藻礁生態系所做過的努力，只會找一個打手出來，不斷地用口水來抹黑質疑者。到底是在怕什麼？

身為桃園市長，花了六年的時間，還連任了一次，卻都提不出一份像樣的調查報告，這不是行政怠惰，又是什麼呢？這2000個日子，難不成都在家裡睡午覺嗎？

身為桃園市長，在桃園藻礁生態系面臨生死存亡之際，連句話都不敢吭一聲，針對中央政府的無理興建方案照單全收。

身為桃園市長，不敢全力捍衛被列為地球重要自然遺產的藻礁生態系，連一面向都做不到了，還有什麼資格派打手在這裡吹牛「海洋六面向」，現在難不成是在辦作文比賽嗎？

身為桃園市長，有沒有在行政院院會發過言，反對現行興建方案？有沒有公開向中央政府喊話，要求另覓興建地點？如果都沒有，請叫市府官員閉上嘴，不要浪費時間去罵孫大千，先把份內的事做好吧！

「孫大千早在2018年就投入捍衛藻礁；藻礁生態系不在孫大千的立委選區；桃園市長為什麼不敢捍衛桃園的資產。」孫大千強調，如果鄭文燦不知道如何去捍衛地方重大自然景觀，不知道如何去做一位稱職的桃園市長，下一次換別人做給你看。

孫大千今早再度發文、PO影片說，桃園市政府發言人批評他「為大潭藻礁做過什麼？」事實上早在2018年民進黨粗暴的通過「觀塘換深澳」決策時，他就多次向大眾強調，藻礁生態保育的重要性。

甚至他在參與2018年台北市長黨內初選的電視辯論會時，還利用寶貴的回答時間，呼籲大家前往聲援當年在凱道舉行的「藻礁永存音樂會」。從2018年到現在，他對藻礁永存的信念不曾改變。但他想問，「蔡英文總統、鄭文燦市長，你們的態度呢？」

(中時 )