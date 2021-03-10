桃園市長鄭文燦（右五）今(10)日受邀出席台灣美國商會(AmCham Taiwan)舉辦永續發展創新午餐會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦（前排四）今(10)日受邀出席台灣美國商會(AmCham Taiwan)舉辦永續發展創新午餐會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今(10)日受邀出席台灣美國商會(AmCham Taiwan)舉辦永續發展創新午餐會。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦10日受邀出席台灣美國商會（AmCham Taiwan）舉辦永續發展創新午餐會，以Costco、美光等許多美商與桃園市公私協力合作案為例，強調桃園是台美科技產業合作的最佳夥伴，美商企業投資也是桃園產業與國際接軌的重要動力，期盼立足桃園，建立更緊密的台美合作夥伴關係。

鄭文燦以「台美科技產業合作的最佳夥伴-桃園」為題演講，他表示，台灣與美國共享人權、民主治理核心價值，並具有維護自由與法治的決心，台美合作包含在印太戰略－區域安全、民主價值、科技、經濟與能源、教育、文化，以及智慧財產與資訊安全保護等領域，都持續深化。

鄭文燦分享桃園當美商重要投資基地及供應鏈的發展優勢，強調桃園地處國家門戶的絕佳區位、豐沛的產業能量、便捷的國際交通物流網絡、高度鏈結的產業聚落，以及提供各類創新服務應用的實驗基地等優勢，向來都是美國企業的優選地區。眾多知名科技品牌供應鏈都位在桃園「美國品牌、桃園製造」，桃園的供應鏈是美國企業的品質保證。

鄭文燦提到，美商企業的投資也是桃園產業與國際接軌的重要動力。疫情期間台灣在光電、資訊產業皆有高度成長，半導體產業除了中、南科外，桃園供應商漸增，全球最大半導體製造設備商應用材料(Applied Materials)選擇桃園作為主要海外投資基地；思科(Cisco Systems Taiwan)也與亞洲矽谷計劃接軌，攜手桃園打造5G創新應用示範場域，從ICT到5G，未來桃園會成為5G聚落；台灣推動能源轉型，奇異（GE）回饋地方不遺餘力，善盡企業社會責任，為鼓勵節能減碳，將與桃市府合作舉辦「創新卓越獎」。

鄭文燦也舉出許多美商與桃園市的公私協力案例，以單一服務窗口加速美光行政流程及證照取得，協助Costco開設全台最大賣場，展現桃園的友善服務，美商發揮社會企業責任的雙向互動，並期許桃園市繼續作為服務導向的政府、全球接軌的政府，以促成互信、緊密的台美合作。

台灣美國商會執行長李豪（Leo Seewald）說，更名後，台灣美國商會將更深入台灣，透過合作共創雙贏，持續扮演美台間的重要橋梁，本次參與的廠商都是在台灣十分活躍的廠商，也藉此機會可以和桃園有更多交流。

鄭文燦說，午餐會原定於2月舉行，但因疫情延期至今，台灣疫情低確診、低本土、低死亡，桃園站在防疫第一線，從機場、醫院到社區，承擔最大風險責任，但在中央與地方團隊努力之下，守住疫情，經濟逆勢成長，特別是無接觸經濟相關的工業，包含電子產品、光學器材、資通信產品生產與外銷，與去年同期相比都有雙位數大幅成長，讓台灣成為全世界表現突出的國家。

(中時 )