國民黨團昨天協調各委員會名單，但因經濟委員會協調過程卡關，黨團書記長鄭麗文昨在黨團公框請辭，黨團總召費鴻泰今天受訪表示，「鄭麗文確實受到很多委屈，持續慰留中」，過程確實很重要，但最後希望結果是圓滿的。

藍委鄭麗文昨天下午因協商無法圓滿，為了團結與和諧，決定請辭書記長一職，被問到是否還在慰留，費鴻泰說「當然當然！」，鄭麗文確實受到很多委屈，今天還會持續處理，最後希望受委屈的人能得到他覺得比較舒服的地方，但這是黨團內部的事情，最終一定會協調處理完畢。

費鴻泰強調，以鄭麗文的能力、專業、敬業程度，她當這個位置是我們不可或缺，她昨天在處理委員會的安排，以及之前內部每次要做什麼事情，都由黨團辦公室提出方法，今年完全沒有更動去年名額的安排，以及處理的程序，「鄭麗文很認真，也非常公正，大家最後一定會給她溫暖」。

媒體詢問請辭原因，費鴻泰說，細節的部分，因為現在還正在處理，容許給他們一點時間，過程確實很重要，但最後希望結果是圓滿的。至於接下來的召委選舉是否和民眾黨團合作，費表示，還沒有談到這個部分，會按照程序、內部步驟，一步一步來處理，有結果一定跟各位報告。

(中時 )