公股行庫人事不尋常異動，第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如傳出同時「被請辭」，總座職缺可望由兆豐證券總經理陳致全接任。行政院發言人羅秉成晚間表示，葉光章及陳香如皆因「個人因素」請辭，繼任人選尚無法證實。

第一證董、總雙雙不續任，由於原因不明，「被請辭」的傳言甚囂塵上，不過，政院否認「被請辭」的說法，強調兩人皆因「個人因素」請辭，詳情將由財政部對外說明。

至於陳致全接任第一金證總經理的說法，羅秉成表示，他沒有這部分的訊息，無法對外證實。

(中時 )