政院證實：第一金證董總2人皆因個人因素請辭 22:312021/03/09 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （第一金證券董事長葉光章（圖中）、第一金證券總經理陳香如（左三）、第一金投顧董事長陳奕光（右三）及其經營團隊。圖／第一金證提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公股行庫人事不尋常異動，第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如傳出同時「被請辭」，總座職缺可望由兆豐證券總經理陳致全接任。行政院發言人羅秉成晚間表示，葉光章及陳香如皆因「個人因素」請辭，繼任人選尚無法證實。 第一證董、總雙雙不續任，由於原因不明，「被請辭」的傳言甚囂塵上，不過，政院否認「被請辭」的說法，強調兩人皆因「個人因素」請辭，詳情將由財政部對外說明。 至於陳致全接任第一金證總經理的說法，羅秉成表示，他沒有這部分的訊息，無法對外證實。 (中時 ) #第一金證 #行政院 #葉光章 #陳香如 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 【1周5夜】顏若芳、王定宇為何遭爆料？媒體人曝可怕內幕 - 政治 【1周5夜】王定宇為何要跟顏若芳租房 綠委吐20字原因 - 政治 陳柏惟罷免會過嗎 命理師預言最後結局 - 政治 【1周5夜】王定宇、福原愛說謊？美女律師一句嗆爆 - 政治 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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