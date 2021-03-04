《體育畫刊》記者曼尼克在出席節目時透露，布雷克葛瑞芬最終會和活塞隊達成買斷協議，重新獲得自由身。

曼尼克表示，「顯然，雙方肯定會在某一時刻完成買斷，到了那個時刻，葛瑞芬將成為一名自由球員。葛瑞芬仍是一個打球非常聰明的傢伙，在職業生涯末期他變成一個不錯的進攻組織者和低位傳球者。」

此外，葛瑞芬還能跳投，並有一定的射程距離，所以他仍會是一個很棒的輪替球員，可以在場上起到作用，也許他無法成為一支優秀球隊的先發，很可能是一名出色替補角色。

葛瑞芬現有的合約將在2022年夏天結束，本季薪資高達3680萬美元，2021-22賽季更是高達3895萬美元，龐大的薪資讓對他有興趣的球隊望之卻步，只能期待活塞將他買斷之後再重新洽談新約。

本賽葛瑞芬為活塞打了20場球賽，平均上場時間31.3分鐘，繳出12.2分、5.2籃板、3.9助攻的攻守數據。

(中時 )