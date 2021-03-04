市議員陳淑華（右二）請市府覓地遷建或租用公廳及閱覽室。（市議員陳淑華服務處提供）

市政路延伸工程已進行工程設計，市政路路幅寬達60米，用地廣闊，沿線會徵收西屯區協和里公廳、下七張犁閱覽室、老樹等公共設施易地遷建保留及許多民地民房與施工介面等問題。市議員陳淑華邀集西屯區協和里民與建設局及工程設計單位與民眾面對面溝通，協調工程設計，並請市府覓地遷建或租用公廳及閱覽室。

陳淑華指出，市政路延伸工程施工會徵收民地、民房，會拆除民房、協和公廳、下七張犁閱覽室等，西屯區協和里的生活習慣受到嚴重影響；市府應減低工程所帶來居民生活層面的變化，將公廳及閱覽室易地遷建或租用，請市府於下次召開工程說明會提出具體方案。

陳淑華說，基於維護居住正義及民地受徵收者的土地正義，重置是土地徵收的主要作為及行政精神，民地的徵收價位應符合市價同時顧及公平精神，避免土地徵收價格低於市價讓市民不滿的情況；同時兼顧市政路延伸工程沿路的居民面臨的土地徵收、民房拆除、公共設施易地及各項需求。

陳淑華表示，市府規畫市政路延伸計畫已快20年，是解決工業區聯外道路，可以紓解台灣大道三段、四段車流的壅塞問題；市政路設計在市政路跨筏子溪後，道路高程應下降，採平面設計的方式行進穿越安和路至工業區一路，在設計上給予附近居民最大的使用便利。

協和里居民認為，該地是斜坡地形，市政路的道路高程勢必與周邊土地出現高低差，請市府解決居民進出及排水問題；此外路幅寬達60米，居民通行穿越的問題也需要一併解決。

市府新工處強調，針對於協和公廳及閱覽室面臨拆除，將會儘速尋找公有土地重建或租用的方式簽辦；也會在工程設計時與居民協調各項介面的處理，並會在查估作業時逐戶協調解決方案。

(中時 )