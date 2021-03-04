義大利米蘭市檢察官周三要求法院撤銷其對Uber義大利的特別行政管理；檢方一直對該公司旗下Uber Eats涉嫌剝削工作人員進行調查。法院方也證實已收到檢方要求。

在特別行政管理之下，公司可以繼續營運，但是並非由一般管理團隊經營，而是在法院指定管理人之下進行營運，指定管理人也必須定期向法院報告。檢方的動作等於要撤銷法院對Uber Eats的保護。

義大利法院在去年5月將Uber置於特別行政管理。法院當時正調查旗下Uber Eats案件。

Uber義大利發表聲明，表示法院指定管理人的報告顯示，公司已經執行一項計畫，要求公司的重整能合於法規；過去幾個月以來公司一直在改善流程，為送貨員提供安全、合理報酬和彈性的工作環境。

法院將在15天內決定是否接受檢方要求。

義大利檢方目前正對Uber Eats等多家外送平台進行調查，著重在對外送員的社會安全、薪資、勞動條件等提供保障。

(時報資訊)