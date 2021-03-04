高雄市政府地政局3月中旬將標售土地，9標9筆建地總底價12.52億元，其中有2筆最受關注，第一筆是位於高雄捷運南岡山站生活圈的87期重劃區土地1,115.05坪，在該區曾經標售的4筆土地之後，底價首次站上40萬元，另外，位於高雄大學生活圈的1,861坪建地，總價約5.23億元，是此次標售作業中，面積最大、總價最高的土地。

高雄地政局長陳冠福4日主持該局110年度第1季開發區土地標售記者會，他說，此次共推出9標9筆建地， 3月17日開標，合計總底價約12.52億元。

陳冠福表示，位於第87期重劃區的1,115.05坪建地，就在省道台1線旁，鄰近高雄捷運南岡山站，交通系統完善，附近還有購物廣場、影城、醫院、婚宴會館等大型開發案，生活機能十分便利，此次再推出，勢必再成為投資人追逐焦點。

該筆建地每坪底價約40萬元，總底價約4.46億元，據了解，這是87期重劃區官方標售底價，首次突破40萬元的建地。

87期重劃區第一筆土地標售是2020年6月，243.89坪的土地，每坪約30萬元，最後由陳姓自然人以每34.7萬元標得。第二筆為2020年6月，346.6坪土地，底價每坪30萬元，由藏美建設以每坪37.7萬元標得。第三筆是2020年9月，1,006.50坪土地，底價每坪33萬元，由隆大營建以每坪51.80萬元標得。第四筆是2020年12月，93.39坪建地，底價31.70萬元，由郭姓自然人以每坪48.30萬元標得。

高雄地政局土地處分科長郭陽春指出，除了87期重劃區的1115.05坪建地，位於高雄大學生活圈的的1861坪建地，也相當受到市場關注，該地使用分區屬於「住三」，建蔽率50％，容積率240％，每坪底價約28萬元，換算總底價約5.23億元，是這次土地標售作業中，面積最大、總價最高的土地。

他說，該局這次也在中都重劃區，推出一筆住三用地，面積約179坪，臨德旺街，近中都愛河溼地公園及美都公園，由於中都重劃區與美術館特區僅有一河之隔，並與農16特區連成一片，相信也將成為市場追逐的標的。

(工商 )