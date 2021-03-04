由遊戲橘子與日本GungHo結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》中文版，即日起至3月17日，與日本超人氣動畫《Code Geass反叛的魯路修》第二彈聯名合作活動！合作期間登入立即送「黑色騎士團・ZERO」以及「紅月卡蓮(秋服ver) 」兩個角色，為玩家增添強大戰力，全勤登入並完成合作關卡，可再獲得最多15抽！為慶祝二度合作，官方除復刻第一彈的合作關卡，也依照原作劇情推出了三個全新關卡！本次合作全新推出「共犯者魯路修&C.C.」、「ZERO&亞彼恩零式」等15個人氣角色，為滿足玩家的期待，在首次合作中大受歡迎的「卡蓮&紅蓮聖天八極式」、「朱雀&阿爾比昂」也將再次登場！現在就加入騎士團展開冒險吧！

歡慶《召喚圖板》ｘ《Code Geass反叛的魯路修》再次合作！豐富登入送活動限時推出！

為了慶祝《召喚圖板》與日本超人氣動畫《Code Geass反叛的魯路修》再次進行合作，官方特地為玩家準備了誠意滿滿的登入活動，活動期間首次登入，馬上就能拿到「黑色騎士團・ZERO」以及「紅月卡蓮(秋服ver) 」兩個角色，以及合作轉蛋券！活動期間全勤，共可得到「合作轉蛋券」5張和「光結晶」15顆！光是完成登入任務，距離組建強隊的目標就靠近一步！

全新合作關卡上線！滿滿通關獎勵、讓玩家抽好抽滿！

本次合作重新推出之前的合作關卡，同時也誠心製作擁有全新專屬進場、過場動畫及關卡配樂的三個全新關卡，包含滅級的【黃昏之室】、冥~神級的【超合眾國】、冥~神級的【神聖不列顛尼亞帝國】，另外也新增了公會專屬的討伐戰，可以和公會成員一同討伐敵人-V.V.&齊格菲。

完成上述全新關卡加上復刻關卡，就有機會得到角色「朱雀&蘭斯洛特」、「V.V.&齊格菲」、「俾斯麥&加拉哈特」、多項珍稀強化素材和「光結晶」36顆，加上登入送的「光結晶」15顆，可進行10抽！

《召喚圖板》ｘ《Code Geass反叛的魯路修》合作關卡

此外，通關時可機率性蒐集到特殊的指定素材，將指定素材寶玉化後，可用於抽取SP轉蛋，有機會獲得七星棋寵「C.C.&蘭斯洛特・Frontier」，這隻棋寵具有高倍率防護貫通攻擊、瞬間補半血能力，作為隊長還可提升隊員攻擊力及血量，實用度極高，是玩家必入手的角色！

《召喚圖板》ｘ《Code Geass反叛的魯路修》SP轉蛋陣容

全新角色「魯路修&C.C.」、「ZERO&亞彼恩零式」強悍登場！

為了在《召喚圖板》中更完整的重現《Code Geass反叛的魯路修》的世界，官方除復刻首次合作時的人氣角色外，還一口氣新增了15隻人氣角色，供玩家們收藏！

《召喚圖板》ｘ《Code Geass反叛的魯路修》合作轉蛋

在玩家最重視的角色強度方面，官方除重新推出第一彈時的雙大獎「卡蓮&紅蓮聖天八極式」和「朱雀&阿爾比昂」外，更誠意推出全新的雙大獎「共犯者魯路修&C.C.」和「ZERO&亞彼恩零式」：

※共犯者魯路修&C.C.

覺醒後將變身為「魔王和魔女魯路修&C.C.」，不只有高倍率攻擊，還搭配無敵狀態、可任意移動隊友位置、封印敵人的技能，並能瞬間替隊友拉回血線，不管是攻擊或是保命都非常的實用！

《召喚圖板》ｘ《Code Geass反叛的魯路修》魔王和魔女魯路修&C.C.

※ZERO&亞彼恩零式：

覺醒後將變身為「朱雀&亞彼恩零式全力爆發」，擁有速攻技能、可以毀天滅地的防護貫通攻擊、高倍率的陷阱傷害，還可以替隊友瞬間補血並替隊友減傷。

※卡蓮&紅蓮聖天八極式

覺醒後將變身為「卡蓮&紅蓮聖天八極式動力全開」，是有高倍率攻擊力的攻擊型隊長，擁有超華麗專屬技能動畫，可進行全範圍的猛烈轟炸攻擊，享受毀天滅地的快感。

※朱雀&阿爾比昂

第二彈推出有上調能力（復活1次→復活2次），覺醒後將變身為「朱雀&阿爾比昂全力發射」，擁有高倍率攻擊加乘、大範圍的貫通砲攻擊、珍稀的復活隊友能力，還能鋪設高倍率貫通傷害的陷阱。

這四隻棋寵除了自身攻擊力強悍，也都有專屬的覺醒技，能在戰鬥中獲得額外優勢，作為隊長使用，更能提升全隊的戰力！本次合作是一次集滿《Code Geass反叛的魯路修》系列四隻大獎，提升實力的絕佳時機，千萬不要錯過！

(科技)