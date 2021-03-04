普力生化科技公司4日公布國防醫學院實驗室檢驗報告，該公司產品「普力600二氧化氯抗菌錠」對抗新冠病毒可達99.99％以上，普力生技今更與國防醫學院簽署產學防疫研發合作，也捐贈公司產品與研究設備，一盡軍民共同抗疫的責任。

今日普力與國防醫學院在新板希爾頓飯店舉行簽約儀式，國防醫學院教育長李俊泰代表簽約，李俊泰表示，新冠肺炎疫情蔓延，國防醫學院除了獲得科技部「防疫科學研究中心」研究計畫，也持續與疾管署等單位合作，其中預醫所與國衛院合作研發的新冠病毒治療性抗體及快篩試劑都有亮眼成果。

李俊泰說，今日在國防部軍醫局支持與指導，走出校園與產業結合，是很突破性的一步，也感謝普力生技對國軍防疫工作的支持，期盼此次簽屬合作，一起為防疫注入強心針。

普力生技董事長廖偉凱表示，公司積極研發「普力600二氧化氯抗菌錠」等防疫產品，除取得台灣藥品製成發明專利，也通過美國FDA核准使用於環境清消，也獲得衛服部頒發「協助傳染病防治貢獻卓越」獎章。

廖偉凱今日更拿出國防醫院院實驗室的報告指出，產品針對對抗新冠病毒實驗檢測結果達99.99％以上，可提供研究同仁環境清消另一項新利器，也展現普力對國家防疫工作盡一份心力的責任感。

(中時 )