人民幣兌美元在岸價（CNY）4日收市跌70個基點，中段一度跌穿6.47元，低見6.4720元。

人民幣兌美元在岸價收報6.4690元，較3日下午4時30分收報6.4620元，跌70個基點，跌幅為0.11％；較3日晚上11時30分最後成交價6.4682元，走弱8個基點。

香港信報報導，離岸價（CNH）更曾跌破6.48元，低見6.4807元，截至香港時間下午4時39分，離岸價報6.4733元，在岸價報6.4688元。官方4日開出的中間價報6.4758元，較3日6.4565元，跌193個基點，跌幅為0.3％，創逾一個月新低。

交易員指出，大陸兩會期間匯率大概穩定為主，避免匯率波動影響市場焦點，目前A股大跌暫未拖累人民幣匯率表現。另有交易員認為，近期美債殖利率整體偏升，這可能提振美元吸引力；美元若穩中回升，人民幣料將承壓。

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