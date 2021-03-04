歐元區公債殖利率周四冷卻下滑。前一日全球債券市場出現拋售，讓市場驚慌。目前市場關注美聯準會主席包威爾(Powell)稍晚的談話。

押注於美刺激計畫將推升通膨，推進全球政府債券在二月極差的表現。然數個國家央行似乎對殖利率的上升表達出相對地樂觀。

美公債殖利率周三上揚，歐元區和英國政府債也同步上升，讓股市和其它低收益率的安全資產周四低走。

周四(當地上午9點)德國十年期公債殖利率下滑2個基點，為-0.31%；該殖利率在周三上漲5個基點。義大利十年公債殖利率目前也下降約5個基點，與德國十年公債殖利率維持在103個基點的差距。

周四的焦點在美聯準會主席的一場談話，投資人將密切觀察有關近期公債殖利率的任何關注性暗示。

丹麥最大銀行丹麥銀行資深分析師Milhoj表示，周三通膨預期與「實質」公債殖利率一起走高，該走勢在美聯準會的觀點看來，可能為可接受的。此走勢意含著，殖利率的上升是由通膨預期的拉高所帶動，為一經濟從疫情復甦的正面跡象，而不是無故地金融條件的收緊；將仔細傾聽聯準會可能的口頭干預。

歐洲央行(ECB)一直密切觀察殖利率情形，然上周ECB並未增加其資產購買，部分ECB官員甚至淡化了殖利率的上升。

(時報資訊)