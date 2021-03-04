警方加強盤查可疑人、車，查獲74歲林姓嫌犯自小貨車上竊得之蜂箱12箱（約20萬隻蜜蜂），價值新臺幣7萬2000元。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

在高雄市那瑪夏區養蜜蜂的林姓蜂農，因所養的蜜蜂不採粉，聽聞呂姓蜂農的蜜蜂品質好，日前趁人煙稀少時，闖入呂的養蜂場竊走12箱約20萬隻蜜蜂，警方獲報後查緝，於青山段產業道路當場將林嫌人贓俱獲，呂姓被害人見失而復得的蜜蜂，願意原諒竊賊，但竊盜罪屬公訴罪，警方訊後仍依竊盜罪嫌將林嫌移送偵辦。

林姓嫌犯是台南市南化區人、呂姓被害人是高雄市內門區人，2人都到高雄市那瑪夏山區飼養蜜蜂，林嫌在瑪雅部落飼養的蜜蜂因不採花粉或花蜜，擔心收入受影響，得知呂姓被害的蜜蜂品質很好，常常採收大量花粉及花蜜回來，於是心生歹念，2日利用人煙稀少時段，闖入被害人養蜂場，偷竊呂姓蜂農12箱的蜜蜂帶回與其飼養之蜜蜂配種，讓他的蜜蜂品種變得更好。

警方接獲報案後擴大臨檢，加強盤查可疑人、車，於當日晚間6時50分在那瑪夏青山段產業道路，由那瑪夏分駐所所長張鎮宇率員，當場查獲74歲林姓嫌犯自小貨車上竊得之蜂箱12箱（約20萬隻蜜蜂），價值新臺幣7萬2000元。

呂姓蜂農表示，山上養蜂條件好，因此從內門區上山到那瑪夏部落承租場域養蜂，雖然蜜蜂放置在開放空間，但不曾發生被偷竊，由於他飼養的是義大利品種的蜜蜂，品質好才會引起竊賊覬覦，但已取回失而復得的蜜蜂，不想再對林姓嫌犯追究。

不過竊盜罪是屬公訴罪，被害人雖原諒林嫌，警方偵訊後全案仍依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )