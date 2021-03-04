疫情推動宅經濟發燒，推動全球電腦、平板的市場需求。為了迎接這一股浪潮，蘋果準備著手打造全新的iPad mini Pro？

南韓部落客 yeux1122 在NAVER論壇爆料指出，蘋果正在著手準備全新的iPad mini Pro，並且目前產品研發已進行到P2設計階段，將很快進入DVT（Design Validation Tests）驗證階段。作為參考，在DVT之後就是PVT（Production Validation Tests）階段，而PVT是量產上市的最後一步驟。

目前據了解，iPad mini Pro的螢幕尺寸為8.7吋，與以往iPad mini 7.9吋的螢幕略為放大。但也曾有傳聞指出新款iPad mini（意即iPad mini 6）螢幕尺寸為9.15吋，兩者之間略有差異。但由於相關消息還不是很多，難以推測哪一種的可能性更高。

當前蘋果的iPad產品線，從最入門的開始為iPad mini、iPad、iPad Air以及iPad Pro。其中iPad Pro在2020年3月更新時，加入了LiDAR與巧控鍵盤配件，仍舊採用USB-C連接埠。而在2020年9月發表的iPad Air 4造型也改換一新，改採USB-C連接埠且支援了第二代Apple Pencil（與iPad Pro第三代、第四代一樣）。據傳，今年iPad Pro產品線有望獲得更新，有望加入5G、mini LED、A14X處理器等升級；而蘋果若有意推出iPad mini Pro則有可能是為了拉近iPad產品線之間的距離，提供給消費者一個兼具親民價格，規格又亮眼的新選擇。

(科技)