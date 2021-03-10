民進黨發言人顏若芳。(本報系資料照片)

民進黨立委王定宇。（報系資料照）

已婚民進黨立委王定宇被爆料頻繁進出小17歲民進黨美女發言人顏若芳住處，王定宇強調，2人是房東與房客的關係。資深媒體人羅友志今（10）日在中天《大新聞大爆掛》政論節目中引用《羋月傳》的一句話酸爆：「孤男寡女，同屋不同榻，若不是太無情，就是用情太深」。

羅友志指出，《羋月傳》中有一段劇情是，羋月跟秦王同住一晚，秦王后回一句話：孤男寡女，同屋不同榻，若不是太無情，就是用情太深。

羅友志幫忙翻成白話，女方已經願意讓男方進住香閨，願意用名節保男方一輩子吃穿，讓男方有地方可以住，只希望和男方同屋；但男方還不願意同榻，真是太無情，不知道憐香惜玉。

羅友志補充，如果不是太無情，就是用情太深，深到已經不好意思破壞這層關係，亦即萬一發生三長兩短，不免破壞兄妹、惺惺相惜或是友達以上戀人未滿的關係。但如果這麼珍惜，那家裡的太太怎麼辦？

羅友志想問王定宇，究竟是無情還是用情太深？

羅友志強調，這件緋聞背後有一個謎，媒體到底怎知道消息？到底誰把消息告訴媒體？並且，媒體從去年就開始盯，表示這個人盯王定宇盯很緊，是否代表民進黨現在就在鬥？太可怕了！

羅友志直言，曾幾何時看到王定宇詞窮？何時看他把手機關機、取消記者會？以王定宇的機智口才，何曾像現在一樣？這次連網軍都來不及幫他說話，如果執政有這麼用力就好了

(中時新聞網)